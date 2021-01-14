Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, karla mücadele ekipleri göreve hazır. Büyükşehir Belediyesi, 27 bin 318 kilometrelik yol ağında 479 iş makinesi ve 550 personel ile kar ile mücadele yapacak.

Meteorolojinin son hava tahminlerine göre yurt genelinde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tüm ekip ve ekipmanlar ile çetin kış şartlarına hazır olduklarını belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 görev başında olacağını söyledi.

Tüm tedbirler alındı

Tüm planlamaların yapıldığını vurgulayan Başkan Güler, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızla tüm planlamaları daha önceden yapmıştık. Büyükşehir Belediyesi olarak kışı bir sorun olarak görmüyoruz. Tam aksine güzel bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Daha önceden çok ciddi anlamda tedbirlerimizi aldık. Kent merkezlerimiz başta olmak üzere mahalle yollarımızın hiçbirinin kapalı kalmaması için sıkı bir çalışma yürüteceğiz. Tüm vatandaşlarımız için kışı zehir değil, tatlı şekilde geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız” dedi.