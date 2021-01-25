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Ordu’da kış mevsiminde yalancı bahar

25.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Ordu’da, kış mevsiminde görülen güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar, tedbirler eşliğinde sahilin tadını çıkardı.Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan 2 sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, haftanın ilk iş gününde güneşli hava etkili oldu.

Ordu’da, kış mevsiminde görülen güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar, tedbirler eşliğinde sahilin tadını çıkardı.
Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan 2 sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, haftanın ilk iş gününde güneşli hava etkili oldu. Hava sıcaklıklarının 16 derece olarak ölçüldüğü Ordu’da vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkartmak için sahile ve yeşil alanlara yöneldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında mesafeli olarak yürüyüş yapan ve güneşli havanın tadını çıkartan vatandaşlar, güneşli havanın güzel olsa da kış mevsiminin bu yıl kendisini hissettirmediğini belirtti. Bazı vatandaşlar güneşli havada bisikletleri ile tur atarken, kimileri ise evcil hayvanlarını dolaştırdı.
Öte yandan ekiplerin, cadde, sokak, sahil bandı gibi insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetim ve uyarıları sürüyor.

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