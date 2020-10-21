Ordu'da kışlık odunları çalınan Alişan dedenin imdadına yöre halkı yetişti

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, kış için topladığı odunlar evinin önünden çalınan 85 yaşındaki Alişan Göktepe'nin yardımına yöre halkı koştu.

İlçenin Akören Mahallesi'nde yaşayan Alişan Göktepe'nin kışın sobada kullanmak üzere kendi imkanlarıyla hazırladığı yakacak odunlar, geçen hafta evinin önünden kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Durumun anlaşılması üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri odunları çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Bu sırada bazı vatandaşlar tarafından Alişan Göktepe'nin yaşadığı bu durum, sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada Göktepe'nin mağduriyetini gören bazı yöre sakinleri, duruma kayıtsız kalmayarak odun temin etmeye karar verdi.

Birçok vatandaş tarafından tarım aracı olarak bilinen pat pata yüklenen odunlar Göktepe'ye teslim edildi.

Alişan Göktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışa hazırlık için getirdiği odunlarının evinin önünden bir gecede çalındığını ve bu duruma çok üzüldüğünü söyledi.

Kimseden şüphelenmediğini ancak konuyla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Göktepe, "Ben yine kendilerine bunu helal ediyorum. Ama bunca emeklerim boşa gitti." dedi.