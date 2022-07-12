Ordu'da kivi üretiminde hedef 10 bin tonun üzerine çıkmak

Ordu'da, yürütülen projelerle kivi üretim alanları artarken rekoltenin 10 bin tonun üzerine çıkması ve bu ürünle kent ekonomisine 100 milyon lirayı aşkın katkı sağlanması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kivinin 750 rakımın altında kalan ilçelerde, özellikle sahil kesimindeki tarım alanlarında fındık üreticilerine ilave gelir sağlayan son derece önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Ordu kivisinin coğrafi işaret tescilli olduğuna işaret eden Yılmaz, kentte yetişen kivinin kendisine has aroması ve depo ömrünün uzun oluşuyla öne çıktığını dile getirdi.

Ordu kivisinin aranan bir ürün olduğunu vurgulayan Yılmaz, il dışından gelen tüccarların bu ürünü henüz dalındayken satın aldığına dikkati çekti.

Kivinin dekar başına getirisinin son derece yüksek olduğunu belirten Yılmaz, "Böyle olunca biz kiviyle ilgili yoğun çalışma gerçekleştiriyoruz. Kivide en büyük maliyet, tesis kurulum aşamasında oluyor. Bahçelerin kurulması aşaması üretici için ciddi bir maliyet oluşturuyor. Biz de bu noktada üreticilerimize destek verdik, vermeye de devam ediyoruz." dedi.

Bahçe kurulum aşamasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile DOKAP'ın destekleriyle üreticilere katkı sağlandığını dile getiren Yılmaz, "Yapılan çalışmalar neticesinde üretim alanlarında yüzde 25'ten fazla artış sağladık. 3 bin dekar olan kivi üretim alanı 3 bin 800 dekarın üzerine çıkmış durumda." diye konuştu.

Üretim miktarlarına ilişkin de bilgi veren Yılmaz, "4 bin tonlarda olan kivi üretimimiz 8 bin tonun üzerine çıkmış durumda. Bu son derece memnun edici ve sevindirici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Bakanlık desteğiyle proje uygulamalarına devam edildiğini, bunların tamamlanmasıyla kivi üretim alanlarının daha da artacağını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yürütülen çalışmaların meyvelerini birkaç yıl sonra alacağız. İlerleyen süreçte Ordu'da kivi üretim miktarı 10 bin tonun üzerine çıkacaktır. Kivi üretiminin yapılabilmesi için uygun araziler var. Bolaman Havzası Projesi kapsamında da çok sayıda kivi bahçelerinin kurulması hedefleniyor. Proje kapsamında üreticilerimize yüzde 50 hibe desteği sağlamış olacağız."

Yılmaz, kivinin Ordu ekonomisine katkısına ilişkin, "Her geçen yıl kivinin ekonomimize olan katkısı artmaktadır. Şu anda sadece kividen Ordu ekonomisine yılda 65-70 milyon lira katkı sağlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu rakamın 100 milyon liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

