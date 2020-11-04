YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da kontrol noktasında uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da kontrol noktasında uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

ORDU HABERLERİ  | 04.11.2020 22:19 | Son Güncelleme

Ordu'da kontrol noktasında uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da, kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde dün polis kontrol noktasında ekiplerce durdurulan araçta 1 kilogram bonzai ile 490 uyuşturucu hap bulunması üzerine gözaltına alınan 3 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesine sevk edilen zanlılardan R.A.U. ile T.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
En Çok Okunan Yerel Haberler
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece

Ordu Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:56
Öğle
12:17
İkindi
15:02
Akşam
17:28
Yatsı
18:49
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
"kalp Hastaları Da Oruç Tutabilir"
"kalp Hastaları Da Oruç Tutabilir"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.