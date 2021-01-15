YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı

Ordu’da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı

15.01.2021 21:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ordu’da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte vakaların bir ay öncesine göre yüzde 65 azaldığını bildirdi.Tüm Türkiye’de korona virüs ile mücadele çalışmaları sürerken, alınan tedbir ve önlemler de vaka sayılarında düşüş yaşanmasını sağlıyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte vakaların bir ay öncesine göre yüzde 65 azaldığını bildirdi.
Tüm Türkiye’de korona virüs ile mücadele çalışmaları sürerken, alınan tedbir ve önlemler de vaka sayılarında düşüş yaşanmasını sağlıyor. Ordu’da, bir ay önceki vaka sayılarının, bugün itibariyle yüzde 65 oranında azaldığı bildirildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu’da aktif vaka sayısında bir ay öncesine kadar yüzde 65 düşüş memnuniyet verici olmakla birlikte rehavete kapılmadan 19 ilçemizde arkadaşlarımızın denetimleri devam ediyor. Devletimiz ve milletimizle birlikte bu Kovid-19 illetini yeneceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi.

Ordu’da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

Ordu Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:44
Öğle
12:43
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:56

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Ergül Eczanesi
Altinordu
Eser Eczanesi
Altinordu
Onur Eczanesi
Altinordu
Ölçek Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Topaloğlu Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Arı Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Gerçeker Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesinden Ünye Limanı'na 50 milyon liralık yatırım

Atık malzemeler, sokak hayvanlarına mama ve barınak olarak geri dönüyor

Atık malzemeler, sokak hayvanlarına mama ve barınak olarak geri dönüyor

Ünye Limanı’na dev yatırım

Ünye Limanı’na dev yatırım

Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.