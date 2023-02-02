YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da kültür mantarı üretimi yaygınlaşıyor

Ordu’da kültür mantarı üretimi yaygınlaşıyor

02.02.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2015 yılında bir tane bulunan mantar üretim tesisinin, yapılan çalışmalar neticesinde 2023 yılında 31’e yükseldiğini belirterek, “Toplam 4 bin 400 metrekare olan üretim alanlarımız yıllık 440 ton kültür mantarı üretim kapasitesine sahiptir” dedi.Ordu’da mantar üretimi konusunda yapılan çalışmalar ve destekler olumlu sonuç verdi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2015 yılında bir tane bulunan mantar üretim tesisinin, yapılan çalışmalar neticesinde 2023 yılında 31’e yükseldiğini belirterek, “Toplam 4 bin 400 metrekare olan üretim alanlarımız yıllık 440 ton kültür mantarı üretim kapasitesine sahiptir” dedi.

Ordu’da mantar üretimi konusunda yapılan çalışmalar ve destekler olumlu sonuç verdi. İl genelinde 2015 yılında bir tane istiridye mantarı tesisi bulunurken, son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde mantar üretim tesisi sayısı 31’e ulaştı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmaların içerisinde, mantar yetiştiriciliğini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik projelerin uyguladığını kaydeden Yılmaz, “İlimizde 2015 yılında bir tane istiridye mantarı tesisi bulunurken, bakanlığımızca verilen desteklemeler ve il müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bugün itibari ile İlimizde 100 metrekare ve üzerinde üretim alanına sahip 31 tane kültür mantarı üretim tesisimiz mevcuttur. Bunlardan 10 tanesi beyaz şapkalı mantar, 21 tanesi istiridye mantarı tesisidir. Toplam 4 bin 400 metrekare olan üretim alanlarımız yıllık 440 ton kültür mantarı üretim kapasitesine sahiptir" dedi.

Kültür mantarının, Ordu için uygun bir ürün olduğunu vurgulayan İl Müdürü Yılmaz, “Karadeniz’de araziler çok parçalı ve parseller küçüktür. Bundan dolayı küçük üretim alanlarında gerçekleştirilebilen mantar yetiştiriciliği ilimiz için çok uygundur. Aynı zamanda kültür mantarı birim alanda yüksek getirisi olan bir üründür. “İlimizde mantar üretimini yaygınlaştırmak ve üreticilerimizin gelişen yeni teknolojiden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla kurslar düzenlemekteyiz. Bu çerçevede il müdürlüğümüz tarafından 2017-2022 yıllarında 13 dönem halinde ‘kültür mantarı yetiştiriciliği’ kursu düzenlenmiş, toplam 413 kişi teorik ve uygulamalı olarak mantar yetiştiriciliği konusunda bilgilendirilmiştir. İlimizde kültür mantarı yetiştiriciliğinin üretiminin artırılması amacıyla yapılan çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatsa Tapu Müdürlüğü bir yılda 41 bin 171 başvuru aldıFatsa Tapu Müdürlüğü bir yılda 41 bin 171 başvuru aldı
Ekrem İmamoğlu, Şişli Habitat Yaşam Merkezi açılışında konuştuEkrem İmamoğlu, Şişli Habitat Yaşam Merkezi açılışında konuştu
Van'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek bırakıldıVan'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:31
Öğle
12:47
İkindi
15:28
Akşam
17:54
Yatsı
19:15
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.