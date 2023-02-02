Ordu’da kültür mantarı üretimi yaygınlaşıyor

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2015 yılında bir tane bulunan mantar üretim tesisinin, yapılan çalışmalar neticesinde 2023 yılında 31’e yükseldiğini belirterek, “Toplam 4 bin 400 metrekare olan üretim alanlarımız yıllık 440 ton kültür mantarı üretim kapasitesine sahiptir” dedi.

Ordu’da mantar üretimi konusunda yapılan çalışmalar ve destekler olumlu sonuç verdi. İl genelinde 2015 yılında bir tane istiridye mantarı tesisi bulunurken, son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde mantar üretim tesisi sayısı 31’e ulaştı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmaların içerisinde, mantar yetiştiriciliğini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik projelerin uyguladığını kaydeden Yılmaz, “İlimizde 2015 yılında bir tane istiridye mantarı tesisi bulunurken, bakanlığımızca verilen desteklemeler ve il müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bugün itibari ile İlimizde 100 metrekare ve üzerinde üretim alanına sahip 31 tane kültür mantarı üretim tesisimiz mevcuttur. Bunlardan 10 tanesi beyaz şapkalı mantar, 21 tanesi istiridye mantarı tesisidir. Toplam 4 bin 400 metrekare olan üretim alanlarımız yıllık 440 ton kültür mantarı üretim kapasitesine sahiptir" dedi.

Kültür mantarının, Ordu için uygun bir ürün olduğunu vurgulayan İl Müdürü Yılmaz, “Karadeniz’de araziler çok parçalı ve parseller küçüktür. Bundan dolayı küçük üretim alanlarında gerçekleştirilebilen mantar yetiştiriciliği ilimiz için çok uygundur. Aynı zamanda kültür mantarı birim alanda yüksek getirisi olan bir üründür. “İlimizde mantar üretimini yaygınlaştırmak ve üreticilerimizin gelişen yeni teknolojiden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla kurslar düzenlemekteyiz. Bu çerçevede il müdürlüğümüz tarafından 2017-2022 yıllarında 13 dönem halinde ‘kültür mantarı yetiştiriciliği’ kursu düzenlenmiş, toplam 413 kişi teorik ve uygulamalı olarak mantar yetiştiriciliği konusunda bilgilendirilmiştir. İlimizde kültür mantarı yetiştiriciliğinin üretiminin artırılması amacıyla yapılan çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

