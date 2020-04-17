YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da maske üretimindeki öğrenci ve stajyerler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Ordu'da maske üretimindeki öğrenci ve stajyerler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

ORDU HABERLERİ  | 17.04.2020 00:00 | Son Güncelleme

Ordu'da maske üretimindeki öğrenci ve stajyerler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretiminde görev alan öğrenci ve stajyerler, geçici sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı maske üretilen birimlerde çalışan öğrenci ve stajyerlerin önemli bir kısmının 20 yaşın altında olduğu kaydedilen açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmaları ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin olarak ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Ordu ili genelinde; 1 Ocak 2000 tarihi sonrasında doğanlar için, 3 Nisan 2020 tarih ve 19 sayılı İl Hıfzıssıhha kararı ile 3 Nisan 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren getirilen sokağa çıkma yasağından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı maske üretilen birimlerde görevli öğrenci ya da stajyerlerin istisna tutulmasına, belirtilen çerçevede çalışmaların, tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs maske üretimi Ordu öğrenci stajyer

En Çok Okunan Yerel Haberler

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Korona Virüs’ün ve sosyal izolasyonun yeme davranışımız üzerindeki etkileri

Korona Virüs’ün ve sosyal izolasyonun yeme davranışımız üzerindeki etkileri

Şifa kaynağı ’Sumak’ yok satıyor

Şifa kaynağı ’Sumak’ yok satıyor

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ordu Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:07
Sabah
05:39
Öğle
12:33
İkindi
16:17
Akşam
19:17
Yatsı
20:43

Ordu Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Hastaneler Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Zeynep Eczanesi
Altinordu
Ab-I Hayat Eczanesi
Fatsa
Çınar Eczanesi
Fatsa
Boşcu Eczanesi
Unye
Yasemin Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.