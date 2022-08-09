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Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı

09.08.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık hasadı için kente gelerek Saraytepe Mahallesi'ndeki konaklama alanına yerleşen tarım işçilerinden iki grup arasında, su kullanımına yönelik tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine tüfekle ateş açan her iki gruptaki 12 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere götürüldü.

Geniş güvenlik önleminin alındığı bölgede, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

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Ordu fatsa ilçesi silahlı kavga

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