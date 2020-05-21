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Ordu’da meyve-sebze haline saat düzenlemesi

ORDU HABERLERİ  | 21.05.2020 16:27 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 Virüsünün yayılımını önleme amaçlı alınan tedbirler kapsamında sebze ve meyve hallerinde yeniden düzenlemeye gitti.İlk alınan tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hallerde salı, perşembe ve pazar günleri 04.00 ile 17.00 saatleri arasında satış yapılacağını belirtmişti.

Ordu’da meyve-sebze haline saat düzenlemesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 Virüsünün yayılımını önleme amaçlı alınan tedbirler kapsamında sebze ve meyve hallerinde yeniden düzenlemeye gitti.
İlk alınan tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hallerde salı, perşembe ve pazar günleri 04.00 ile 17.00 saatleri arasında satış yapılacağını belirtmişti. Ancak hallerde oluşan insan yoğunluğuna bağlı olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni bir düzenleme giderek her gün 04.00 ile 20.00 saatleri arası hallerde satış yapılmasının kararını aldı.
Yapılan düzenlemelerin yanı sıra hallerde belirli periyotlar aralığında dezenfekte ve temizlik çalışması yapılırken Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından da gerekli denetimler titizlikle gerçekleştiriliyor.

Ordu’da meyve-sebze haline saat düzenlemesi

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