Ordu'da okul yolundaki yıkılma tehlikesi olan ahşap köprü yenileniyor

Ordu'da, öğrencilerin de kullandığı yıkılma tehlikesi bulunan ahşap köprünün yenisi için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çaybaşı Taşkesiği ve Ünye Pelitliyatak mahallelerini birbirine bağlayan, dere üzerindeki tahta köprünün tehlike arz ettiği gerekçesiyle civarda yaşayan vatandaşlar, yeni köprü için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den yardım istedi.

Güler'in talimatı üzerine, yaklaşık 40 yıldır kullanımda olan ve çürüdüğü için yıkılma tehlikesi bulunan ahşap köprünün yerine daha güvenli yeni köprü için çalışma başlatıldı.

Öğrencilerin okula giderken kullandığı köprünün bulunduğu bölgede, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman incelemede bulundu.

Dere üzerinden güvenli geçiş için tüm hazırlıkların yapıldığını, çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanacağını vurgulayan Şişman, "Sayın başkanımızın talimatlarıyla çalışmaları başlatıyoruz. Dere üzerinde geçiş sağlayacağımız büyük bakslarla birlikte hem yaya hem de araç geçişini tek hamlede çözüme kavuşturacağız." ifadesini kullandı.