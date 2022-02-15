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Ordu'da otomobil çalan çocuklar adliyeye sevk edildi

15.02.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobil çalan çocuklar adliyeye sevk edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oto galeriden çaldıkları lüks ciple yakalanan 2 çocuk adliyeye sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün penceresinden girdikleri oto galeriden çaldıkları araçla kaçan ve ardından Fatsa ilçesinde yakalanan S.Ö. (14) ile A.Y'nin (13) Ordu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çocuklar, sağlık kontrolünün ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki oto galeriden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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