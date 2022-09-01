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Ordu’da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

01.09.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yağmur G. yönetimindeki 34 BTU 590 plakalı otomobil, Kumbaşı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Kılıç'a çarptı.

Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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