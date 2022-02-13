Ordu'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu sürücü öldü, eşi ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Telat Çetinkaya yönetimindeki 52 AC 662 otomobil, Dereiçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada, sürücü Çetinkaya, olay yerinden hayatını kaybederken, eşi Gülbeyaz ile kızı Nisa Çetinkaya ise yaralandı.

Yaralanan iki kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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