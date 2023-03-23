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Ordu'da restore edilen 600 yıllık cami ibadete açıldı

23.03.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesince restore edilen 600 yıllık Eskipazar Camisi'nde, ramazanda teravih namazları kılınabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde kentin kültürel mirası olan yapılarını geleceğe taşıyacak çalışmalara imza atılıyor.

Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen, Bayrambey Camisi olarak da bilinen Eskipazar Cami, ibadete hazır hale getirildi.

Ramazan boyunca sadece teravih namazlarında açık olacak tarihi caminin minare restorasyonu, şadırvan ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Eskipazar Mahallesi Muhtarı İlhan Karaağaç, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından da desteklenen çalışmalarla aslına uygun restore edilen tarihi caminin yenilenen yüzüyle ibadete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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Altınordu Ordu Ordu Büyükşehir Belediyesi restore

Ordu Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
04:55
Sabah
06:21
Öğle
12:40
İkindi
16:06
Akşam
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Yatsı
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