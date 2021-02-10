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Ordu’da riskli binalar tespit ediliyor

10.02.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Ordu’da deprem master planı ile ilgili hazırlıklar başladı.

Ordu’da deprem master planı ile ilgili hazırlıklar başladı. Çalışmanın ilk aşamasında il genelindeki yerleşim alanlarında riskli binalar belirlenecek.
Ordu’daki yapıların geçmişinin bilinmemesi ve ülke genelinde can ve mal kayıplarına sebebiyet veren deprem afetleri sonrası hazırlanan deprem master planı için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Ordu ili genelinde mevcut yapı rezervlerinin değerlendirilmesi ve incelenmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, İstanbul Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki ve Araştırma Görevlisi Dr. Cem Demir ile bir araya geldi.

“Beton tesisi olmadan yapılan binalar var”
Hazırlanan deprem master planı doğrultusunda kent genelinde bulunan riskli binaların belirleneceğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “İlimizde ve Belediyemizde bir envanter, doküman olmadığı için Ordu’daki riskli binaları belirleyeceğiz. Sonrasında ise bu riskli alanlar üzerinden yürüyerek hangi binalara öncelik vermemiz gerektiğini planlayacağız” dedi.

Genel Sekreter Alp şöyle konuştu:
“Bilindiği üzere meclisimizden deprem ile alakalı bir karar çıkmıştı. Bizde bunun üzerine ilimizde bulunan binaların deprem riski taşıdığı ve geçmişte yapılan binaların nasıl olduğunu bilmediğimiz için İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarıyla istişare yapmaya karar verdik. Hocalarımız eşliğinde kent genelinde inceleme yapıp, riskli alanları belirleyerek ilimizin binaları hakkında bilgi sahibi olacağız. Ordu’da kumsal zemin üzerinde oturuyoruz ve Kuzey Anadolu Fay Hattı da yakınımızdan geçiyor. Ayrıca Mesudiye ilçemizde birinci dereceden deprem kuşağında yer alıyor. Ordu’nun binaları hakkında bir bilgimiz yok. Beton tesisi olmadan yapılan binalarımız var. İlimizde ve Belediyemizde bir envanter, doküman olmadığı için Ordu’daki riskli binaları belirleyeceğiz. Sonrasında ise bu riskli alanlar üzerinden yürüyerek hangi binalara öncelik vermemiz gerektiğini planlayacağız. Bu çalışmayla birlikte ilimize faydalı bir iş yapacağımıza inanıyorum.”

“Risk analizi yaparak kritik yapıları tespit edeceğiz”
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Ordu’da da yapı stoku ile ilgili problemler olduğu söyledi. İlki, “Ordu, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakın illerimizden bir tanesi. Maalesef Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi yapı stoku ile ilgili Ordu’da problemler var. Bundan dolayı il genelinde risklerin ve önceliklerin değerlendirilerek gerekli adımların atılması gerekiyor. Bugüne kadar pek çok hata yapıldı, pek çok keşke öyle yapılmasıydı böyle yapılsaydı dediğimiz konular oldu. Bu tecrübeler ışığında bu konuya eğilmenin belki de daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Doğru atılması gereken adımları yerinde atıp, hızlı ve ekonomik bir şekilde problemin çözümü mümkün olabilecek. Önce kent bazında bir risk analizi yapıp riskli bölgelerimizi, kritik yapılarımızı tespit edip önceliği buralara vererek çözüme gitmekte yarar olacak" şeklinde konuştu.

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