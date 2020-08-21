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Ordu'da serinlemek için denize giren genç gözden kayboldu

ORDU HABERLERİ  | 21.08.2020 19:48 | Son Güncelleme

Ordu'da serinlemek için denize giren genç gözden kayboldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren genç gözden kayboldu.

Şanlıurfa'dan kente fındık hasadı için gelen 17 yaşındaki Haydar Karataş'ın, Bolaman mevkisinde serinlemek üzere denize girdiği belirtildi.

Bir süre sonra Karataş'ın suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlardan Teyfik Mutlu (55), kurtarmak için denize atladı.

Boğulma tehlikesi geçiren Mutlu, vatandaşların da yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Mutlu, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgeye jandarma, polis, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Haydar Karataş'ın bulunması için arama çalışması yürütüyor.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Yaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'dan fındık toplamak için ilçemize gelen mevsimlik tarım işçilerinden denize giren 17 yaşındaki bir kişi, boğularak denizde kayboluyor. Bütün ekiplerimiz ile arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Bu gencimizi kurtarmak için boğulma tehlikesi geçiren vatandaşımız ise sağ olarak denizden çıkarıldı. Hayati tehlikesi yok." dedi.

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