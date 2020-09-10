Ordu’da sigara içilmesi ve cenazelerde taziye çadırı kurulması yasaklandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ana caddelerde sigara içilmesi, cenazelerde taziye çadırı kurulması yasaklandı.

Ordu’da İl merkezinde Vali Tuncay Sonel’in, ilçelerde ise Kaymakamların başkanlığında, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri, mahalle muhtarları, meslek odaları temsilcileri, polis, jandarma, zabıta, özel güvenlik görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekiplerce, yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesinde cadde ve sokaklar, lokanta, kafe, restoranlar, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik gibi yaşam alanlarının, korona virüs tedbirleri yönünden kontrollerinin yapıldığı denetim faaliyetine Vali Tuncay Sonel de eşlik etti.

“Denetimler devam edecek”

Yapılan korona virüs tedbirleri denetimi sonrası bir açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, Ordu halkından maskelerini düzgün bir şekilde mutlaka takmalarını istedi. Vali Tuncay Sonel, ”Sosyal mesafe ve temizliğe özen gösterelim. Alınan kurallara uymak hem kendi sağlığımız, hem de diğer vatandaşlarımızın sağlığı için çok önem arz ediyor. Hep birlikte kurallara uyduğumuz takdirde Covid-19’u yeneceğiz. Ordulu hemşerilerimden maske, mesafe ve temizlik konularında özellikle hassasiyet göstermelerini istiyorum” şeklinde konuştu.