Ordu'da silahla vurulan köpeğin 7 yavrusu annelerinin yanında beklerken bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde silahla vurulan köpeğin 7 yavrusu annelerinin yanında beklerken bulundu.

İlçenin Bayadı Mahallesi'nde ikamet eden Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) bölge temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, yaklaşık bir ay önce kırsalda rastladığı sokak köpeği ve 7 yavrusunu sahiplendi.

Fındık bahçesindeki kulübede köpeklerin bakımını üstlenen Özdemir, köpeği silahla vurulmuş halde yerde yatarken, yavrularını da yanında beklerken gördü.

İhbar üzerine jandarma, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.

Yapılan incelemede, köpeğin tüfekle ateş edilmesi sonucu öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, 6 boş tüfek fişeği bulunan bölgede incelemelerde bulundu.

Özdemir, AA muhabirine, köpekleri beslemeye kulübeye gittiğinde anne köpeğin vurulduğunu, 7 yavrunun da yerde yatan annelerinden süt emmeye çalıştıklarını gördüğünü söyledi.

İletişime geçtiği Vali Tuncay Sonel'in gerekli talimatları ilgililere verdiğini anlatan Özdemir, jandarma ekiplerinin olayın failini kısa sürede bulacaklarına inandığını kaydetti.

Özdemir, annesi Pembe Özdemir'in, belediyenin verdiği kulübede yavrulara baktığına işaret ederek, "Artık bu tür olayların olmamasını, vatandaşların bilinçlenmesini istiyoruz." dedi.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması yaygınlaşmadığı sürece popülasyonun hızla artacağını, dolayısıyla da bu tür üzücü olaylarla devamlı karşılaşılabileceğini dile getiren Özdemir, bu konuda belediyelerden çalışma yapmalarını istedi.

