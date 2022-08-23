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Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 2 zanlı tutuklandı

23.08.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 2 zanlı tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahla yaralama olayına karışan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölevi Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'ndaki bir kafede dün meydana gelen ve M.C.B'nin silahla yaralandığı olaya karıştıkları tespit edilen zanlıları yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

İlçeye bağlı bir köydeki evde saklandıkları tespit edilen şüpheliler C.A, B.S.I. C.E. ve K.Ö, polis özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan zanlıların yanı sıra dün olayın ardından yakalanan S.F. de emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden C.A. ve B.S.I. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. C.E. serbest kalırken, K.Ö. ile S.F. ise adli kontrol kararıyla bırakıldı.

Öte yandan, yaralının tedavisine ise hastanede devam edildiği bildirildi.

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