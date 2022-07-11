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Ordu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

11.07.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bakkal işleten İ.Y. ile aynı binada kiracı olan Z.A. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y. üzerinde bulunan tabancayla Z.A'ya ateş etti.

Açılan ateş sonucu Z.A. ile karşı binanın balkonunda bulunan N.Ç. (48) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli İ.Y. ise Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Ordu silahlı kavga

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