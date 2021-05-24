Ordu'da sörf sporunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu'yu bir alanda daha dünya markası haline getireceklerini söyledi.

Güler, Altınordu Akyazı Sahili'nde sörf yapan sporcuları ziyaret ederek, eğitmen Denir Toprak'tan bilgi aldı.

Güler, gazetecilere, Ordu'nun bir deniz kenti olmasına rağmen denizle arzu ettikleri ölçüde barışık olmadıklarını belirterek, yaptıkları çalışmalarla denizin hayatın bir parçası olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Daha önce kano ve yelken gibi sporları Ordu'ya kazandırdıklarını dile getiren Güler, sıranın dalga sörfünde olduğunu aktardı.

Güler, yurt dışından gelen misafirlerinin Ordu'daki dalga sörfü imkanlarıyla ilgili araştırmalarda bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir yıl süren bu çalışma sonucunda ilimizin dalga sörfü için çok elverişli alanlara sahip olduğunu öğrendik. Yıl boyunca 200 günden daha fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartları mevcut. Bugün artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki Ordu bir dalga sörfü cenneti. Yakın zamanda hizmete sunacağımız Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu'yu bir alanda daha dünya markası haline getireceğiz."

Sörf eğitmeni Deniz Toprak ise yaklaşık dört yıldır Sri Lanka'da sörfle ilgili bir tesis işlettiğini belirterek, "Ordu'ya geldiğimizde burada inanılmaz bir dalga sörfü keşfettim. Yaklaşık bir yıldır Ordu'nun farklı yerlerinde sörf ile ilgili veri topluyoruz. Burası Karadeniz'e örnek olabilecek bir dalga sörfü merkezi." dedi.

