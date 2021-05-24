YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da sörf sporunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor

Ordu'da sörf sporunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor

24.05.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu'yu bir alanda daha dünya markası haline getireceğiz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu'yu bir alanda daha dünya markası haline getireceklerini söyledi.

Güler, Altınordu Akyazı Sahili'nde sörf yapan sporcuları ziyaret ederek, eğitmen Denir Toprak'tan bilgi aldı.

Güler, gazetecilere, Ordu'nun bir deniz kenti olmasına rağmen denizle arzu ettikleri ölçüde barışık olmadıklarını belirterek, yaptıkları çalışmalarla denizin hayatın bir parçası olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Daha önce kano ve yelken gibi sporları Ordu'ya kazandırdıklarını dile getiren Güler, sıranın dalga sörfünde olduğunu aktardı.

Güler, yurt dışından gelen misafirlerinin Ordu'daki dalga sörfü imkanlarıyla ilgili araştırmalarda bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir yıl süren bu çalışma sonucunda ilimizin dalga sörfü için çok elverişli alanlara sahip olduğunu öğrendik. Yıl boyunca 200 günden daha fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartları mevcut. Bugün artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki Ordu bir dalga sörfü cenneti. Yakın zamanda hizmete sunacağımız Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu'yu bir alanda daha dünya markası haline getireceğiz."

Sörf eğitmeni Deniz Toprak ise yaklaşık dört yıldır Sri Lanka'da sörfle ilgili bir tesis işlettiğini belirterek, "Ordu'ya geldiğimizde burada inanılmaz bir dalga sörfü keşfettim. Yaklaşık bir yıldır Ordu'nun farklı yerlerinde sörf ile ilgili veri topluyoruz. Burası Karadeniz'e örnek olabilecek bir dalga sörfü merkezi." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Ordu'da Kızılay ekipleri kabir ziyareti yapamayan vatandaşlar için mezarlıkları temizleyerek dua ettiOrdu'da Kızılay ekipleri kabir ziyareti yapamayan vatandaşlar için mezarlıkları temizleyerek dua etti
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:05
Sabah
04:56
Öğle
12:30
İkindi
16:28
Akşam
19:54
Yatsı
21:38

Ordu Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

Fatih Eczanesi
Altinordu
Nilüfer Eczanesi
Altinordu
Onur Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Dilek Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Telcioğlu Eczanesi
Unye
Turan Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.