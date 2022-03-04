Ordu'da tarihi değirmenin taşını dördüncü kuşak döndürüyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Muammer Çapan dördüncü kuşak olarak ata mesleği değirmenciliği sürdürüyor.

Karagöz Mahallesi'ndeki iki taşlı su değirmeni, Çapan'ın büyük dedesi tarafından yaklaşık 150 yıl önce faaliyete geçirildi.

Çapan, daha sonra değirmeni devralan dedesinin yanında çocukken okul dışındaki vakitlerini değerlendirerek işin inceliklerini öğrendi.

Dedesinin vefatıyla babası ve annesiyle burada çalışan Çapan, yöre halkının yetiştirdiği mahsulleri geleneksel yöntemlerle değirmende öğütüyor.

4 çocuk babası Çapan, AA muhabirine, aile bireyleriyle sahip çıktığı değirmenlerinde şimdilerde daha çok kendisinin mesai harcadığını söyledi.

Yaklaşık 15 sene önce vefat eden dedesinin öğrencisi olduğunu belirten Çapan, "Çocukken köy okulumuzdan fırsat bulduğum sürece buraya geliyordum. O zamanlarda dedemden bir şeyler öğrendim. O zamanki bilgileri devam ettiriyoruz." dedi.

Çapan, her işte olduğu gibi bu meslekte de zorluklar olduğuna işaret ederek her şeye rağmen severek yaptığı aile mesleğine sahip çıkmaya gayret ettiğini aktardı.

Mısır başta olmak üzere arpa ve yarma öğüttüklerini anlatan Çapan genellikle yöre sakinlerinden yoğun talep gördüklerini vurguladı.

Çapan, tarihi su değirmenine civarda tek olmasından dolayı rağbetin çok olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Özellikle gurbetçiler yazın geliyor. O zaman çok rağbet oluyor. Kalabalık oluyor ve gece gündüz devam ettiriyoruz. Müşterilerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gurbetçiler unlarını öğütüyorlar, İstanbul, İzmit, Amasya gibi yaşadıkları illere götürüyorlar. Almanya'ya, yurt dışına bile mısır unu gidiyor. Mısır unu olmazsa olmazlardan. Balığa, hamsiye kullanılır. Mısır ekmeği yapılır, pancar çorbasına katılır."

İleriki yıllarda istemesi halinde işini oğluna devretmeyi düşündüğü ifade eden Çapan, "Değirmencilik günümüzde pek kalmadı. Allah'ın izniyle geleceğe taşımak istiyoruz. İnşallah bizden sonraki nesil de devam ettirirse ne mutlu bize." diye konuştu.

Ununu öğütmeye gelen 83 yaşındaki Hasan Çıtak ise neredeyse her ay değirmene uğrayıp mısır öğüttüklerini anlatarak "Burada değirmende öğütülen un çok lezzetli, ekmeği de çok güzel olur. Onun için bu değirmene gider geliriz." ifadesini kullandı.

