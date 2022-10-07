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Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne adliyede

07.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne adliyede

Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne adliyede

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde ihbar üzerine bir tarlada dün yapılan aramada, toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne B.Ç. (26) ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anne B.Ç. adliyeye sevk edildi, kız kardeşi B.Ç. ise serbest bırakıldı.

Anne B.Ç'nin ifadesinde, bebeğinin emzirirken boğulduğunu ve cesedi toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan, 11 Eylül'de dünyaya gelen kız bebeğin sağlık kuruluşunca kontrole çağrıldığı, bunun üzerine anne B.Ç'nin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne adliyede

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