Ordu’da trafiğe sıkı kontrol

Ordu’da son bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde en çok ceza hız sınırını aşan sürücülere yazıldı.

Ordu il geneli polis sorumluluk bölgesinde son bir hafta içerisinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde 21 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 22 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 120 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 187 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Aynı denetimlerde 108 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden ceza kesilirken 553 araç sürücüsüne de hız sınırlarını aşmaktan ceza uygulandı.

Denetimlerde 136 araç trafikte men edilirken 21 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

