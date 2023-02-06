YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu’da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

06.02.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde ters yönde seyir halinde olan motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ordu’da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Güven Akarsu idaresindeki 34 CZR 582 plakalı otomobil ile ilçe şehir merkezi istikametinden Fatsa istikametine ters yönde seyir halinde olan Adem Okuyan (43) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından motosiklet ve parçaları yoldan kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücü ise Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatsa Tapu Müdürlüğü bir yılda 41 bin 171 başvuru aldıFatsa Tapu Müdürlüğü bir yılda 41 bin 171 başvuru aldı
Ereğli Belediyesinden deprem bölgesine yardımEreğli Belediyesinden deprem bölgesine yardım
Kayseri’de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdıKayseri’de korkutan deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:48
İkindi
15:33
Akşam
17:59
Yatsı
19:20
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.