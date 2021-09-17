Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 970 gram bonzai ve 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı.

Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı, diğeri tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz