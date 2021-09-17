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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

17.09.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 970 gram bonzai ve 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı.

Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı, diğeri tutuklandı.

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