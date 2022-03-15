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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

15.03.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlen iki kişinin evlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 33 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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