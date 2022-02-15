Ordu'da "Yalıköy köftesi" coğrafi işaretle tescillendi

Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nin ismiyle özdeşleşen "Yalıköy köftesi"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kıkırdak ve sinirlerden temizlenen ve küp şeklinde doğranan sığır etinin kullanıldığı Yalıköy köftesi için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru, 1 Şubat 2022 tarihinde kabul edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, özellikle il dışından gelen yolcuların ve turistlerin uğrak noktası olan Yalıköy Mahallesi'nde köftenin severek tüketildiğini belirtti.

Ultav, yeni coğrafi ürünler için başvurusunu yaptıkları melocan (diken ucu) kavurması, Ordu taflan turşusu ve Mesudiye kuru ekmeğinin (golit) ise inceleme aşamasında olduğunu aktardı.

Köftenin üretimini yapanlardan Halit Yılmaz ise Yalıköy köftesini en doğal ve en kaliteli haliyle koruyarak halka sunmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, bu değerli çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Yalıköy köftesi ile Ordu'nun coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 7'ye yükseldi.

