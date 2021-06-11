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Ordu'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

11.06.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Turgay Ağca yönetimindeki 52 M 3591 plakalı yolcu minibüsü, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nin Tapancı mevkisinde, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve 14 yolcu çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Minibüsün ilçeden, Perşembe Yaylası’na gitttiği öğrenildi.

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