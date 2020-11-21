YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'daki cinayet

Ordu'daki cinayet

ORDU HABERLERİ  | 21.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Korgan ilçesinde yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da ilçeye bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde öldürülmüş bulunan Makbule Sarı (74) cinayetine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında yüzü aşkın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, şüpheli H.G'yi (27) olayın meydana geldiği ilçede, yeğeni S.U'yu (23) ise Aksaray'da gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen dayı yeğen, Fatsa Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:16
Öğle
12:19
İkindi
14:50
Akşam
17:13
Yatsı
18:37

Ordu Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Naz Eczanesi (08.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Onur Eczanesi (08.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Yılmaz Eczanesi (08.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Altaş Eczanesi (08.00-24.00 Nöbetçi)
Altinordu
Candan Eczanesi (08.00-24.00 Nöbetçi)
Altinordu
Hastaneler Eczanesi (08.00-24.00 Nöbetçi)
Altinordu
Çalışkan Eczanesi (08.00 Den 08.00 Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.