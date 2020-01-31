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Ordu’daki patlama sonrası doğal gaz firmasından açıklama

ORDU HABERLERİ  | 31.01.2020 19:00 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen doğal gaz ana iletim hattında meydana gelen patlama nedeniyle Fatsa ilçesinde bir gün gaz kesintisi olacağı belirtildi.Doğal gaz firması tarafından yapılan açıklamada, Ordu’nun Ünye ve Fatsa ilçelerini besleyen BOTAŞ ana iletim hattında meydana gelen ve sebebi henüz bilinmeyen hasar nedeniyle Fatsa ilçesinde bir gün doğal gaz kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen doğal gaz ana iletim hattında meydana gelen patlama nedeniyle Fatsa ilçesinde bir gün gaz kesintisi olacağı belirtildi.
Doğal gaz firması tarafından yapılan açıklamada, Ordu’nun Ünye ve Fatsa ilçelerini besleyen BOTAŞ ana iletim hattında meydana gelen ve sebebi henüz bilinmeyen hasar nedeniyle Fatsa ilçesinde bir gün doğal gaz kesintisi yaşanacağı belirtildi. Doğal gaz firması tarafından yapılan açıklamada, “BOTAŞ’ın ana iletim hattındaki hasarın onarımına müteakip ilçeye tekrar doğal gaz verilecektir. İlçede bulunan hastanelerin kesintiden etkilenmemesi için gerekli önlem doğal gaz dağıtım şirketimiz tarafından alınmıştır. Kesinti boyunca abonelerimizin doğal gaz vanalarını ve yakıcı cihazlarını kapalı konumda tutmalarını önemle hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.

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