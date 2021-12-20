Ordu'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ünye ve Altınordu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Ünye'de 3, Altınordu ilçesinde ise 2 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 46 gram esrar ile 433 uyarıcı hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, Ordu ve Ünye Adliyelerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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