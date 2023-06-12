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Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak bazı yollarda hasara yol açtı

12.06.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluşurken, bazı noktalarda ise toprak kaymaları meydana geldi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak bazı yollarda hasara yol açtı

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak sonucu Aybastı-Kabataş ile Aybastı-Gölköy ilçeleri arasındaki kara yollarının bazı bölümlerinde hasar oluştu.

Yağış dolayısıyla Aybastı Pelitözü Mahallesi ile Perşembe Yaylası'na bağlı oba yollarında ise toprak kaymaları meydana geldi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine, aniden başlayan sağanağın ilçe genelinde yaklaşık 30 dakika sürdüğünü söyledi.

Yağışla birlikte özellikle ilçeye ulaşım sağlanan kara yollarının bazı noktalarında hasar meydana geldiğini aktaran Geçtan, ilçede bazı yerlerde ise toprak kaymalarının olduğunu ifade etti.

Geçtan, altyapının sağanakla birlikte hasar gördüğünü kaydederek, menderesleri ile bilinen Perşembe Yaylası'nda da su taşkınlarının oluştuğunu belirtti.

Belediye Başkanı Geçtan, hasar oluşan yol ve toprak kaymalarının meydana geldiği bölgelerde Aybastı Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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