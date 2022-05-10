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Ordu'nun Mersin kaya mezgiti için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

10.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan: - "Bölgemize has bir tür olduğu için böyle bir başvuru yaptık. Bölgemizin tanıtımına katkı sunacağına inandığımız bu başvurunun kısa sürede neticesini almış olacağız" - "İri bir mezgit. Çok dibe inmiyor, yüzeyde yaşıyor. Lezzeti, rengi, yapısı farklı"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Perşembe ilçesinde kıyı balıkçılarınca avlanan Mersin kaya mezgiti için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, AA muhabirine, "sakin şehir" unvanlı ilçede temel geçim kaynağının balıkçılık olduğunu, Türkiye'nin hemen her yerinde Perşembeli balıkçılara rastlanabileceğini söyledi.

Tandoğan, ilçeye özgü balık çeşitlerinden birinin Mersin kaya mezgiti olduğunu belirterek, "Bu balık türü sadece bizim bölgemizde yaşıyor. Hoynat Adası ile Mersin Mahallesi arasındaki sularda yaşıyor ve çoğalıyor." dedi.

Mersin kaya mezgitinin sadece kıyı balıkçıları tarafından avlanabildiğini, genellikle kayalık bölgelerde yaşayan bu balığın boyunun 20 ile 40 santimetre arasında değiştiğini, diğer mezgite göre bol havyarlı, daha iri ve renginin koyu olduğunu anlatan Tandoğan, "İri bir mezgit. Çok dibe inmiyor, yüzeyde yaşıyor. Lezzeti, rengi, yapısı farklı." ifadesini kullandı.

Tandoğan, Mersin kaya mezgitine coğrafi işaret tescil belgesi alabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını belirterek, "Bu balık sadece bölgemize has bir tür olduğu için başvuru yaptık. Bölgemizin tanıtımına katkı sunacağına inandığımız bu başvurunun kısa sürede neticesini almış olacağız." diye konuştu.

Balığın oldukça lezzetli olduğunu ve vatandaşlardan ilgi gördüğünü dile getiren Tandoğan, bölgede daha çok üremesi için önlemler alındığını, gırgır tekneleriyle avlanmasına izin verilmediğini vurguladı.

- Balıkçılar çalışmadan memnun

Perşembe ilçesinde balıkçılık Yapan Erdal Çamaş, tezgahlarında satışa sundukları Mersin kaya mezgitinin lezzetinin çok farklı olduğunu, bölgeye özgü bu balığın markalaşması yolunda yürütülen çalışmayı desteklerini belirtti.

Cesur Kaya, Mersin kaya mezgitinin tezgahta çok rağbet gören bir tür olduğunu, pahalı olsa da vatandaşlarca sevildiğini aktardı.

Kaya, coğrafi işaret tescil belgesi başvurusundan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

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