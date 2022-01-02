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Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime kar engeli

02.01.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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