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Ordu’nun tüm desteği Giresun’a

ORDU HABERLERİ  | 28.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Geçen hafta yoğun yağış nedeniyle can ve mal kaybının yaşandığı Giresun’a komşu il Ordu’dan 12 iş makinesi gönderildi.Ordu Büyükşehir Belediyesi, Giresun’da yaşanan tahribatın oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmak için Dereli’den sonra selden en fazla etkilenen Yağlıdere ilçesine 12 iş makinesi gönderdi.Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Piraziz ilçesinden araçları afet bölgesine uğurladı.

Geçen hafta yoğun yağış nedeniyle can ve mal kaybının yaşandığı Giresun’a komşu il Ordu’dan 12 iş makinesi gönderildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Giresun’da yaşanan tahribatın oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmak için Dereli’den sonra selden en fazla etkilenen Yağlıdere ilçesine 12 iş makinesi gönderdi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Piraziz ilçesinden araçları afet bölgesine uğurladı. Genel Sekreter Coşkun Alp, 12 aracın Yağlıdere ilçesinde hayatı normale döndürmek için çalışacağını söyleyerek, Giresun’un yaralarını sarmak için desteklerin devam edeceğini söyledi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel de Büyükşehir Belediyesine sağlamış olduğu destek için teşekkür ederken, personele de işlerinde kolaylıklar diledi.
Araçların uğurlanması ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Genel Sekreter Coşkun Alp de bölgeye hareket ederek Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın ile istişarelerde bulundu.

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Fırat Eczanesi
Altinordu
İbnisina Eczanesi
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Bayşu Eczanesi (Gece Yarısına Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Ulvi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Öztekin Eczanesi
Golkoy
Cömert Eczanesi
Kabatas
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