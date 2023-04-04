Ordu’ya devlet-millet iş birliği ile 58. okul

Trabzonlu iş adamı Hasan Osman Sabır tarafından aslına uygun olarak yaklaşık 2 milyon lira harcanarak onarımı yapılacak ve Köy Yaşam Merkezi haline getirilecek olan Göbü İlkokulunun onarımı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Ordu’ya her fındık hasat döneminde 25 bin tarım işçisi geldiğini ifade etti. Vali Sonel, “Okul çağında olan tarım işçisi kardeşlerimizin evlatları onarımı yapılacak bu okullarımızdan faydalanma imkanı bulacak. Hayırsever iş insanımız Hasan Osman Sabır’a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böyle mübarek bir ayda hayır işi yaptığı için hem Ordulu hemşerilerimiz adına, hem de oradaki çocuklarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun” dedi.

Vali Tuncay Sonel, “Ordu’da göreve başladığımızda 66 okulun deprem riski vardı ve yıkılması gerekiyordu. Deprem riski olan 66 okul binasını yıktık. Çok kısa bir sürede İl Milli Eğitim Müdürümüz ile Ordu’dan ve Ordu dışından iş insanlarımızla 57 okul, 790 dersliğe ulaştık. Hayırsever iş insanımızın onarımını yapacağı 4 derslikli Göbü İlkokulu ile birlikte 58 okul ve 794 dersliğe ulaşmış olacağız. Bunun yanında hayırseverlerimizle birlikte okullarımızla ilgili yapılan diğer çalışmalar da bulunmaktadır. Allah sizler gibi dostlarımızın sayısını artırsın, şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ünye’de yatırım ve hayır işi yapmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyleyen hayırsever işadamı Hasan Osman Sabır, “Asıl amacımız, okulun tekrar faaliyete geçirilmesi ve yazın yapılacak sosyal faaliyetlerde okulun mevsimlik tarım işçilerinin öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Projemizi yaptık. 90 gün içerisinde tamamlayarak sizlerle birlikte açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Ünye ilçesinin Göbü Mahallesi’nde bulunan Göbü İlkokulunun onarılarak, Köy Yaşam Merkezine dönüştürülmesi protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve iş adamı Hasan Osman Sabır arasında imzalandı.

