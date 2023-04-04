YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’ya devlet-millet iş birliği ile 58. okul

Ordu’ya devlet-millet iş birliği ile 58. okul

04.04.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinin Göbü Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki ilkokulunun, Köy Yaşam Merkezi haline getirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Ordu’ya devlet-millet iş birliği ile 58. okul

Trabzonlu iş adamı Hasan Osman Sabır tarafından aslına uygun olarak yaklaşık 2 milyon lira harcanarak onarımı yapılacak ve Köy Yaşam Merkezi haline getirilecek olan Göbü İlkokulunun onarımı için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Ordu’ya her fındık hasat döneminde 25 bin tarım işçisi geldiğini ifade etti. Vali Sonel, “Okul çağında olan tarım işçisi kardeşlerimizin evlatları onarımı yapılacak bu okullarımızdan faydalanma imkanı bulacak. Hayırsever iş insanımız Hasan Osman Sabır’a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böyle mübarek bir ayda hayır işi yaptığı için hem Ordulu hemşerilerimiz adına, hem de oradaki çocuklarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun” dedi.

Vali Tuncay Sonel, “Ordu’da göreve başladığımızda 66 okulun deprem riski vardı ve yıkılması gerekiyordu. Deprem riski olan 66 okul binasını yıktık. Çok kısa bir sürede İl Milli Eğitim Müdürümüz ile Ordu’dan ve Ordu dışından iş insanlarımızla 57 okul, 790 dersliğe ulaştık. Hayırsever iş insanımızın onarımını yapacağı 4 derslikli Göbü İlkokulu ile birlikte 58 okul ve 794 dersliğe ulaşmış olacağız. Bunun yanında hayırseverlerimizle birlikte okullarımızla ilgili yapılan diğer çalışmalar da bulunmaktadır. Allah sizler gibi dostlarımızın sayısını artırsın, şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ünye’de yatırım ve hayır işi yapmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyleyen hayırsever işadamı Hasan Osman Sabır, “Asıl amacımız, okulun tekrar faaliyete geçirilmesi ve yazın yapılacak sosyal faaliyetlerde okulun mevsimlik tarım işçilerinin öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Projemizi yaptık. 90 gün içerisinde tamamlayarak sizlerle birlikte açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Ünye ilçesinin Göbü Mahallesi’nde bulunan Göbü İlkokulunun onarılarak, Köy Yaşam Merkezine dönüştürülmesi protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve iş adamı Hasan Osman Sabır arasında imzalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli kendini çatı katına kilitlediOrdu'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli kendini çatı katına kilitledi
Manisa’da 70 bin kişiye yapılan kanser taramasında 199 kişiye erken teşhis konulduManisa’da 70 bin kişiye yapılan kanser taramasında 199 kişiye erken teşhis konuldu
Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir genç öldürüldüGaziantep'te bıçaklı kavgada bir genç öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 4 Nisan Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:01
Öğle
12:37
İkindi
16:12
Akşam
19:02
Yatsı
20:25
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.