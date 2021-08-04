YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ören Sahili'ndeki yangını çıkarma gemisi personeli söndürdü

Ören Sahili'ndeki yangını çıkarma gemisi personeli söndürdü

04.08.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar sahil çevresinde yükselen alevleri söndüren Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çıkarma gemisi personeline teşekkür etti

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Sahili'nde yükselen alevleri bölgede görev yapan çıkarma gemisi personeli söndürdü.

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çıkarma gemisinin personeli Ören Sahili çevresinde yangın olduğunu fark etti.

Geminin kıyıya yanaşmasıyla personel hortumlarla sahile indi. Çıkarma gemisi personeli kıyıdaki alevlere müdahale etti.

Bu sırada bölgedeki jandarma ekipleri de hortumları taşıyarak gemi personeline yardım etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Bölgede bulunan vatandaşlar da askeri personele teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
PARTNERArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyorArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyor
İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladıİspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
06:07
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:46

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.