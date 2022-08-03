Organik sektöründe hedef 1 milyar dolarlık ihracat

İZMİR (AA) - Dünyada pazarı hızla büyüyen organik ürünlerde önde gelen üreticilerden olan Türkiye, bu sektördeki yıllık ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'nın Nürnberg kentinde 26-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük organik gıda ve doğal ürünler fuarı BioFach'ın Türkiye milli katılım organizasyonunu EİB üstlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Biofach Fuarı'nın 25 yıldır milli katılımını organize ettiklerini, bu yıl Türkiye'den 39 firmanın fuarda ürünlerini tanıttığını belirtti.

Türkiye'de organik gıda ve tekstil üretiminde Ege Bölgesi'nin öncü konumda bulunduğuna işaret eden Eskinazi, "Firmalarımız ürünlerini Almanya ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara sunma fırsatı elde etti, iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Gelecek yıllarda potansiyelimizi daha fazla ortaya koyabilmek adına ihracatçı firma ve Türkiye standını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hedef, 2023'te ihracatı 2 katına çıkarmak

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türk organik sektörünün yıllık 500 milyon dolar olan ihracat hacmini uluslararası fuarlara katılarak 2023 yılında 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Uçak, "Türkiye'de organik üretim ve ihracat, 32 yıl önce İzmir'den başladı. Ege Bölgesi'nin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.

EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Başkanı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık da küresel organik gıda ve içecek pazarının büyüklüğünün 2021'de 188 milyar dolara ulaştığını, 2030'a kadar 564 milyar dolara çıkmasının beklendiğine dikkati çekti.

Işık, "Organik tarıma kuru üzüm ve kuru incir ihracatıyla başlayan Birliğimiz, ürün sayısını 250'ye çıkararak skalasını genişletti. Dünyadaki organik üreticilerin sayısına baktığımızda Türkiye Avrupa'da 1'inci, dünyada 8'inci sırada. 40'tan fazla ülkeye organik ürün ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

