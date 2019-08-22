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Beşiktaş'ta flaş istifa!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

Sivasspor deplasmanında taraftarların tepkisi üzerine Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla maçı locadan takip etmek zorunda kalan Orhan Ak flaş bir karar aldı. Son dakika haberine göre, Genç teknik adam, cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçı öncesinde istifasını sundu.

Beşiktaş'ta flaş istifa!

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti.

Orhan Ak, yaptığı yazılı açıklamayla istifa kararını duyurdu.

"Büyük Beşiktaş camiasının dikkatine" diye başlayan açıklamada, "Bugün itibarıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübündeki görevimden istifa ediyorum. Geldiğimiz ilk günden beri kader birlikteliği yaptığım hocam Sayın Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş Futbol Kulübünün menfaatleri doğrultusunda çalışarak kulübümüzü şampiyonluğa ulaştırmayı hedefledik." ifadeleri yer aldı.

"Bu süreçte malum olduğu üzere sosyal medyada bazı taraftarlarımızdan gelen istifa çağrılarını yakından takip ettim." ifadesini kullanan Orhan Ak, şunları kaydetti:

"Bu olumsuzluğa istinaden kulübümü, başkanımızı ve hocamızı zor durumda bırakmamak adına takımımızdaki görevi bırakmak için birkaç kez hocamıza danıştım. Bu talebime karşın hocamızın isteği doğrultusunda, 'üzerimdeki büyük hatırına istinaden' kulübümüzdeki görevime devam ettim. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması üzerine özür açıklamasında da bulundum."

Orhan Ak, açıklamasında daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Şu bilinmelidir ki ben bulunduğum yere hiçbir zaman bir yük olmak istemem. Ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutkum olan futbolda amacım görevimi en doğru biçimde yerine getirmek. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde de, bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları borçlu olduğum bu güzel oyuna ve ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacağım. Hayatta yaşadığım olumsuz durumlara her zaman 'her şeyde bir hayır vardır' felsefesi ile yaklaştığım için taraftarımıza herhangi bir kırgınlık duymuyorum. Yaşanan bu süreçte sokakta, tribünde, dışarıda bana destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağımı tüm samimiyetimle söyleyebilirim. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda başta kulübümüze olmak üzere, Başkanımız Sayın Fikret Orman’a, hocamız Abdullah Avcı ve ekibine başarılar dilerim."

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