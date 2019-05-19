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Orhan Ak: Fatih Terim bana tokat attı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.05.2019 22:19 | Son Güncelleme

Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak, 2-1 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası "Ben oyuncuyla konuşurken, Fatih Terim geldi bana tokat attı" dedi.

Orhan Ak: Fatih Terim bana tokat attı

Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak, 2-1 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası "Ben oyuncuyla konuşurken, Fatih Terim geldi bana tokat attı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
orhan ak fatih terim başakşehir Galatasaray

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