Orhan Aydın Hatay'da enkaz altında olan kızı için yardım istedi: Kızımın olduğu yere ekipler gitti, bacağı betona sıkışmış...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki depremin ardından bir kötü haber de oyuncu Orhan Aydın'dan geldi.

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren'e ulaşamadığını açıkladı.

Orhan Aydın, ilerleyen saatlerde eski eşinin enkazdan kurtarıldığını ancak kızından haber alamadığını belirtti.

Sanatçı, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış.. Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" dedi.

"HATAY ÖLÜM KENTİ OLMUŞ"

Aydın 2 saat önce ise yaptığı açıklamada "24 saat oldu. Kızımın olduğu yere yeni ekipler gitti umudum kahır. Hatay ölüm kenti olmuş. İnsanlarımız çaresiz ve yalnız, ülkem ağlıyor. Canlarını arayan tüm insanlık gibi bende kızımı istiyorum. Onsuz olmaz duydunuz mu?" dedi.

Orhan Aydın daha sonra ise "Kızım Eylem Şafak Aydın’ın bacağı betona sıkışmış.

BETON KESİCİ LAZIM. İmdatttt! Ayşe Fitnat Hanım Caddesi 5 Numara" diyerek yardım istedi.

