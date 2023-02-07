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Elbistan'dan Oğuzhan Uğur'un ekibine ulaştılar! Kötü haberi verdi: "Bebeği donarak ölmüş"

07.02.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ı ve çevre illeri yıkan iki büyük deprem... Acı bilanço her geçen dakika artmaya devam ederken yardım için elinden geleni yapan Oğuzhan Uğur'un paylaşımı herkesi yıktı. Elbistan'da bebeğiyle göçük altında kalan anne bebeğinin öldüğünü söyledi.

Elbistan'dan Oğuzhan Uğur'un ekibine ulaştılar! Kötü haberi verdi: "Bebeği donarak ölmüş"

Kahramanmaraş'ı ve ülkemizi sarsan iki büyük depremin ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmaları devam ederken ilk andan beri yardım için çabalayan Oğuzhan Uğur'ın bir paylaşımı herkesi ağlattı...

Oğuzhan Uğur ekibine Elbistan'dan ulaşan ve bebeğiyle göçük altında kalan anneyi hatta tutmak için çok çabaladı.

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"YARDIM BİR TÜRLÜ ULAŞMIYOR"

Uğur yaşananları şöyle anlattı: "Elbistan’da, küçük bebeğiyle göçük altında kalmış bir anne. Ekibime ulaşıyor. Ekibimden Ceren yetkililere ulaşmaya çalışırken bir yandan da kadını konuşarak sakinleştirmeyi deniyor. Yardım bir türlü ulaşmıyor… Kadın az evvel tekrar aramış. Bebeği donarak ölmüş… Yardım halen yok... Ceren ağlamaktan konuşamıyor ama işini yapmaya devam ediyor… Bu millet seni ve bu olanları asla unutmaz Ceren. Kahrolacağız ama pes etmeyeceğiz! Diğer bebekler için ayakta kalacağız!"

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Elbistan Oğuzhan Uğur anne ele aktan

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