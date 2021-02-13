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Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

13.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Orhan Çıkırıkçı: "Bazen kader kendi elinizde olmuyor"

Bandırmaspor yenilgisi sonrası konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Bazen kader kendi elinizde olmuyor, bazılarının elinde oluyor.

Bandırmaspor yenilgisi sonrası konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Bazen kader kendi elinizde olmuyor, bazılarının elinde oluyor. Hakem ikinci sarı karttan oyuncuyu atsa, 1-0 galipsiniz belki rakip eksik kalacak" dedi.
TFF 1. Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, son dakikalarda yediği golle deplasmanda Bandırmaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi oynadık, bütün oyuncularımızı tebrik ederiz. Öne geçtiğimiz bir maçı 2-1 mağlubiyetle kapattık. Bazen kader kendi elinizde olmuyor, bazılarının elinde oluyor. Hakem ikinci sarı karttan oyuncuyu atsa, 1-0 galipsiniz belki rakip eksik kalacak. Bunun bahanesi olmaz ama bazen tabii hakemleri de çok fazla eleştirmek istemiyoruz. Toparlanacağız, önümüzdeki haftalara bakacağız. İnşallah iyi olur" ifadelerini kullandı.

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