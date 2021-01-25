MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Orhan Gencebay herkesi endişelendirmişti! Doktorundan açıklama...

Orhan Gencebay herkesi endişelendirmişti! Doktorundan açıklama...

25.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Orhan Gencebay herkesi endişelendirmişti! Doktorundan açıklama...

Geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen Orhan Gencebay’ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, duayen sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen duayen sanatçı Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu. Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan Gencebay, Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman tarafından yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda tedavi altına alındı.

orhan-gencebayin-tedavisiyle-ilgili-doktorundan-aciklama_8998_dhaphoto1

"ELLERİNİ KULLANABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman , "Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder" ifadelerini kullandı.

“FİZİK TEDAVİ PROGRAMI UYGULANACAK ‘’

Tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kahraman sözlerine şöyle devam etti:

"Gencebay’ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Mini etekli pozuyla olay olduMini etekli pozuyla olay oldu
2020'nin en iyi dizileri listesinde tek Türk yapımı!2020'nin en iyi dizileri listesinde tek Türk yapımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Diğer Haberler

Hanife Gürdal mini etekli pozuyla olay oldu

Mini etekli pozuyla olay oldu

Justin Bieber tutuklandığı dönem neler yaşadığını anlattı

Tutuklandığı dönemle ilgili itirafı olay oldu

Zeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladı

Zeynep Tokuş yine olay oldu! Eşiyle öyle bir şey yaptı ki...

İlyas Salman'dan olay yaratan sözler: Ahirete inanmıyorum, olsaydı cehennemi tercih ederdim!

'Ahirete inanmıyorum' deyince...

Özgün Uğurlu: Doğanın tadını çıkardık

'Doğanın tadını çıkardık'

Deniz Akkaya iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! 'İtirazı olanlar belediyeye...'

İç çamaşırlı pozlar! 'İtirazı olanlar belediyeye...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.