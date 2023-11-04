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Orhan Miroğlu yeni kitabı 'Posta Kutusu 213 Diyarbakır' ile okurlarıyla buluşacak

04.11.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Diyarbakır’daki yaşamını anlattığı yeni kitabı 'Posta Kutusu 213 Diyarbakır' ile TÜYAP kitap fuarında okuyucularla buluşacak.

Orhan Miroğlu yeni kitabı 'Posta Kutusu 213 Diyarbakır' ile okurlarıyla buluşacak

Orhan Miroğlu'nun yeni kitabı 'Posta Kutusu 213 Diyarbakır', TÜYAP kitap fuarında satışa sunulacak ve yazar da burada okurlarıyla imza gününde buluşacak.

İmza töreni, 4 Kasım'da 2. Salon'da bulunan 292 ve 293 numaralı Kopernik Standı'nda gerçekleşecek.

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KİTAP HAKKINDA

Hayatın acı gerçekleriyle yüzleşen bir yazarın kalemiyle ortaya çıkan Posta Kutusu 213 - Diyarbakır, Orhan Miroğlu'nun yeni kitabı olarak okuyucularla buluşuyor. Kitap, yazarın Diyarbakır'da yaşadığı ve tanık olduğu olayları, mektuplar, anılar ve belgeler eşliğinde anlatıyor.

Orhan Miroğlu, kitabında hem kendi hayat hikayesini hem de Diyarbakır'ın tarihini, kültürünü, siyasetini ve sorunlarını aktarıyor. Kitapta yer alan mektuplar, yazarın Diyarbakır'daki arkadaşlarına, akrabalarına ve tanıdıklarına yazdığı gerçek mektuplardan oluşuyor. Bu mektuplar, yazarın Diyarbakır'a olan bağlılığını, özlemini ve sevgisini gösteriyor.

Kitapta ayrıca yazarın Diyarbakır'da tanıştığı ve etkilendiği kişilerin de portreleri yer alıyor. Bu kişiler arasında siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, aktivistler ve sivil toplum örgütü temsilcileri bulunuyor. Kitapta aynı zamanda Diyarbakır'ın tarihi mekanları, kültürel mirası, lezzetleri ve folkloru da tanıtılıyor.

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Orhan Miroğlu kitap ele gününde

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