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Orhan Taşçı: Galatasaray'a karşı kolay teslim olmayacağız

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 19.04.2019 19:04 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın sözcüsü Orhan Taşçı, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Galatasaray maçında sürpriz kovalayacaklarını ve kolay pes etmeyeceklerini söyledi.

Orhan Taşçı: Galatasaray'a karşı kolay teslim olmayacağız

İHA muhabirine özel açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, hakemin değil futbolun konuşulduğu bir maç oynamak istediklerini söyledi. Orhan Taşçı, "Kulüp olarak bu zamana kadar polemiklerden uzak kalmaya çalıştık. Bazı kulüplerin hafta içerisinde MHK'ya ziyaretleri oldu. Maçtan sonra bir hafta iki takım arasındaki güzel futbol konuşulsun istiyoruz. Umut ediyorum ki bizim galibiyetimiz konuşulsun istiyoruz. Bunun dışında hakemden yana tereddüdümüz yok. Sonuçta insandır. Hakemin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Herkesin puana ihtiyacı var. Ortada emek var. Hakemin bunu göz önüne alıp maça konsantre olmasını temenni ediyorum" dedi.

Renktaşları karşısında galip gelebilmek için mücadele edeceklerini de söyleyen Orhan Taşçı, "Galatasaray Türkiye'nin köklü kulüplerinden ve şampiyonluk yarışı içerisinde. Onların ciddi anlamda puana ihtiyacı var. Ama bizim de ihtiyacımız var. Kolay pes etmeyeceğiz. Taraftar desteği ile 3 puan için oynayacaklar. İnşallah güzel bir maç olur ve galip gelen taraf biz oluruz" diye konuştu.

Galatasaray - Kayserispor mücadelesi yarın saat 19.00'da TT Stadı'nda oynanacak.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Orhan Taşçı

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