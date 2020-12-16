Orijinal kasap köfte tarifi: Köftem güzel olmuyor diyenler mutlaka denemeli

Et severler için şahane bir lezzet olan kasap köfteyi mutfağınızda hazırlamanız mümkün. Üstelik yapılışı son derece kolay ve lezzeti ise tam yerinde. İşte karşınızda hazır kasap köftelerinin pabucunu dama attıracak tarifimiz geliyor, buyursunlar.
Yarım kilo dana köftelik dana kıyma (2 kere çekilmiş)
Bir kahve fincanı galeta unu
Bir adet soğan
Bir çay bardağı soğuk su
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bir çay kaşığı karbonat
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber
Derin bir yoğurma kabına kıymayı alın. Soğanı rendeleyin ve avucunuza alıp suyunu sıkın. Kalan soğan posasını kıymanın üzerine ekleyin.
Galeta ununu, baharatları, suyu ve zeytinyağını da malzemelere ekledeikten sonra yoğurma işlemine başlayın. Köftelik harcı en az 20 dakika yoğurmalısınız.
Yoğurma işleminden sonra elinizi hafif bir şekilde ıslatın ve köftelik harca şekil verin. Sonrasında ister tavada isterseniz de mangalda pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.
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