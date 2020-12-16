Orijinal kasap köfte tarifi: Köftem güzel olmuyor diyenler mutlaka denemeli

Et severler için şahane bir lezzet olan kasap köfteyi mutfağınızda hazırlamanız mümkün. Üstelik yapılışı son derece kolay ve lezzeti ise tam yerinde. İşte karşınızda hazır kasap köftelerinin pabucunu dama attıracak tarifimiz geliyor, buyursunlar.

KASAP KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo dana köftelik dana kıyma (2 kere çekilmiş)

Bir kahve fincanı galeta unu

Bir adet soğan

Bir çay bardağı soğuk su

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bir çay kaşığı karbonat

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

KASAP KÖFTESİ NASIL YAPILI?

Derin bir yoğurma kabına kıymayı alın. Soğanı rendeleyin ve avucunuza alıp suyunu sıkın. Kalan soğan posasını kıymanın üzerine ekleyin.

Galeta ununu, baharatları, suyu ve zeytinyağını da malzemelere ekledeikten sonra yoğurma işlemine başlayın. Köftelik harcı en az 20 dakika yoğurmalısınız.

Yoğurma işleminden sonra elinizi hafif bir şekilde ıslatın ve köftelik harca şekil verin. Sonrasında ister tavada isterseniz de mangalda pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.



