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Orijinal kasap köfte tarifi: Köftem güzel olmuyor diyenler mutlaka denemeli

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.12.2020 07:25 | Son Güncelleme:
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Orijinal kasap köfte tarifi: Köftem güzel olmuyor diyenler mutlaka denemeli

Bir türlü köfte harcını tutturamayanlar için müjde! Orijinal kasap köfte tarifi sayesinde yumuşacık ve kurumayan enfes bir köfte yapabilirsiniz. İşte hazır almaya son verdirecek kasap köfte tarifi ve yapılışı...

Et severler için şahane bir lezzet olan kasap köfteyi mutfağınızda hazırlamanız mümkün. Üstelik yapılışı son derece kolay ve lezzeti ise tam yerinde. İşte karşınızda hazır kasap köftelerinin pabucunu dama attıracak tarifimiz geliyor, buyursunlar.

KASAP KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo dana köftelik dana kıyma (2 kere çekilmiş)
Bir kahve fincanı galeta unu
Bir adet soğan
Bir çay bardağı soğuk su
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bir çay kaşığı karbonat
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber

KASAP KÖFTESİ NASIL YAPILI?

Derin bir yoğurma kabına kıymayı alın. Soğanı rendeleyin ve avucunuza alıp suyunu sıkın. Kalan soğan posasını kıymanın üzerine ekleyin.

Galeta ununu, baharatları, suyu ve zeytinyağını da malzemelere ekledeikten sonra yoğurma işlemine başlayın. Köftelik harcı en az 20 dakika yoğurmalısınız.

Yoğurma işleminden sonra elinizi hafif bir şekilde ıslatın ve köftelik harca şekil verin. Sonrasında ister tavada isterseniz de mangalda pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

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