Orkun Işıtmak Cem Yılmaz'ı yalan makinesine bağladı, peş peşe sorular sordu! Tek bir yalanı dâhi çıkmadı... Verdiği cevaplar gündemde

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın YouTube'da çektiği 'Pembe Yalanlar' programına Erşan Kuneri ekibini konuk etti. Programda Cem Yılmaz'a sorulan sorular ve verilen yanıtlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

PEŞ PEŞE SORULAR SORULDU

Işıtmak ünlü komedyene peş peşe sorular sordu. Işıtmak ilk soru olarak Erşan Kuneri'deki karakterine bir gönderme yaptı ve 'Gerçekten mavi donun var mı?' diye sordu. Yılmaz 'yok' yanıtını verdi bu yanıtı doğru çıktı.

'Kendini Türkiye'nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?' diye soruldu. Yılmaz, 'Evet buna inanıyorum' diyerek hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Ünlü komedyenin bu yanıtı da doğru çıktı.

'Abim olmasa daha iyi yerlere gelirdim diyor musun?' diye bir soru yönetildi. Cem Yılmaz 'Hayır neden böyle bir şey diyeyim' diyerek yanıtladı ve verdiği yanıt doğru çıktı.

'GİZLİ SOSYAL MEDYA HESABIN VAR MI?'

Cem Yılmaz'a 'Gizli bir sosyal medya hesabın var mı? O hesapla stalklama yapıyor musun?' diye soruldu. Yılmaz 'Gizli bir sosyal medya hesabım yok ve stalk yapmıyorum' dedi. Bu yanıtı da doğru çıktı.

Işıtmak Yılmaz'a 'Linç edilmekten korkmuyor musun?' diye de sordu ve 'korkuyorum' yanıtı aldı. Ünlü ismin bu cevabı da doğru yanıtladığı ortaya çıktı.

'Rolü yazdıktan sonra başkasına verip pişman olduğun bir karakter oldu mu?' diye soruldu. Yılmaz 'evet' yanıtı verdi ve bu cevabı da doğru çıktı.

BU ANLAR GÜNDEMDE

Yılmaz'a son soru olarak 'sette senin için herkes eşit midir?' diye soruldu. Yılmaz 'evet sette herkes eşittir' yanıtı verdi ve bu yanıtıyla tüm soruları yalansız cevaplamış oldu. Ünlü ismin bu denli dürüstlüğü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Programdaki bu anlara 'ne kadar dürüstmüş', 'hiç yalansız bitirdi', 'çok iyi program', 'eğlenerek izledim' gibi yorumlar yapıldı.